POL-KLE: Wachtendonk - Verkehrsunfall

Motorradfahrer mit Sozius prallt gegen den Kleintransporter

Wachtendonk (ots)

An der Einmündung Batzensteg / Batzensteg kam es am Sonntag (12. Mai 2024) gegen 17:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem Kleintransporter. Der 18 Jahre alte Fahrer eines SWM SM125R Kleinkraftrades fuhr den Batzensteeg aus Richtung Gelinter kommend in Richtung Gelinterstraße, als es an der Einmündung zum Zusammenstoß mit dem bevorrechtigten Kleintransporter eines 42-jährigen Mannes aus Wachtendonk kam, der den Batzensteeg aus Richtung Kempener Straße kommend ebenfalls in Richtung Gelinterstraße befuhr. Durch die Kollision kam die Maschine zu Fall. Der 18-jährige erlitt schwere, der 16-jährige Sozius leichte Verletzungen. Der 18-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Citreon Jumpers blieb unverletzt. (as)

