POL-PDKL: Anhängelast erheblich überschritten

Lohnsfeld/Winnweiler (Donnersbergkreis) (ots) - In der Nacht auf Freitag wurde in der Straße "Schäferdelle" in die in einem Discount-Markt gelegene Bäckerei-Filiale eingebrochen. Bislang unbekannte Täter hebelten eine Seiteneingangstür auf, betraten die Räumlichkeiten und öffneten dort verschiedene Wertbehältnisse. Der entstandene Schaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Polizei in Rockenhausen bittet ...

mehr