Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Einbruch in Bäckerei-Filiale

Lohnsfeld/Winnweiler (Donnersbergkreis) (ots)

In der Nacht auf Freitag wurde in der Straße "Schäferdelle" in die in einem Discount-Markt gelegene Bäckerei-Filiale eingebrochen. Bislang unbekannte Täter hebelten eine Seiteneingangstür auf, betraten die Räumlichkeiten und öffneten dort verschiedene Wertbehältnisse. Der entstandene Schaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 06361 / 917-0. |pirok

