Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Metall von Firmengelände gestohlen

Sembach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Am Wochenende wurde eine Firma in der Junker Straße zum Ziel von Einbrechern. Zwischen Samstag, 15, Uhr und Sonntag, 22 Uhr, betraten die Täter das Grundstück und brachen dort Gebäude auf. Aus den Hallen entwendeten die Langfinger mehrere hundert Kilo Metall und andere Rohstoffe. Im Gesamten beläuft sich der Schaden auf einen hohen vierstelligen Betrag. Wie die Täter das Diebesgut von dem Betriebsgelände abtransportierten, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlung. Zeugen, denen am Wochenende Fahrzeuge rund die Firma aufgefallen sind oder sonstige auffällige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 bei der Kriminalpolizei in Kaiserslautern zu melden. |kfa

