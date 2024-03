Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Versuchter Einbruch in Grundschule

Kaiserslautern (ots)

Zwischen Freitag, 15 Uhr, und Montag, 9 Uhr, versuchten Unbekannte in eine Grundschule in der Kantstraße einzubrechen. Wie ein Mitarbeiter der Schule am Montagmorgen feststellte, war an vier Zugangstüren zu dem Gebäude versucht worden, diese aufzuhebeln. Es blieb letztlich beim Versuch, da es den Tätern nicht gelang, die Türen zu öffnen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, denen in dem genannten Zeitraum etwas Verdächtiges rund um die Schule aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 mit der Kriminalpolizei in Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |kfa

