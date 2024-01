Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Scheibe beschädigt

Ein Unbekannter zerstörte in der Silvesternacht eine Scheibe an einer Sporthalle.

Ulm (ots)

Am Montag, gegen 1.00 Uhr, war ein Unbekannter in der Staubstraße unterwegs. An einer Sporthalle wurde wohl durch diesen mit einem Böller eine Scheibe zerstört. Es entstand hierbei Sachschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei Geislingen (Tel. 07331/93270) sucht Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Täter geben können.

