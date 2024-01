Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: POL-UL: (GP) Göppingen - Scheibe eingeworfen

Ein Unbekannter warf in der Silvesternacht eine Scheibe an einem Ladengeschäft ein.

Ulm (ots)

Am Montag, zwischen 0.00 Uhr und 3.30 Uhr, war ein Unbekannter in der Grabenstraße unterwegs. An einem Geschäft warf er mit einem Stein eine Fensterscheibe ein. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 10.000 Euro. Die Polizei sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei Göppingen (Tel. 07161/632360) sucht Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Täter geben können.

++++0001676

Sven Vrancken, Tel. 0731/188-1111

