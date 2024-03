Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Parkrempler flüchtet

Kaiserslautern (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge meldete am Montagnachmittag, 18. März, der Polizei eine Unfallflucht auf einem Supermarktparkplatz in der Merkurstraße. Er beobachtete, wie eine 55-Jährige beim rückwärts Ausparken mit ihrem Mercedes Benz gegen ein parkendes Fahrzeug stieß. Ein weiterer Zeuge machte die Fahrerin noch auf ihren Rempler aufmerksam, diese entfernte sich aber unerlaubt von der Unfallstelle. Während des Zusammenstoßes saß die Fahrzeughalterin des unfallbeteiligten Autos im Wagen und bestätigte die Angaben der Zeugen. An ihrem PKW entstand ein Sachschaden. Die Streife ermittelte die Verursacherin und erreichte sie telefonisch. Nachdem die Frau mit ihrem Mercedes zur Unfallstelle zurückkehrte, stellten die Beamten einen entsprechenden Schaden an dem Pkw fest. Die 55-Jährige war sich allerdings sicher, keinen Parkrempler verursacht zu haben. Die Ermittlungen dauern an. |cla

