POL-PPWP: Mehrere Fensterscheiben eingeworfen

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Am Samstagmorgen um 1 Uhr ereignete sich am Elefantenkreisel in der Rosenhofstraße ein Vorfall zwischen zwei Verkehrsteilnehmern. Eine 35-Jährige kam mit ihrem grauen VW auf die Gegenfahrbahn. Hierbei kam es fast zu einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden weißen Mercedes. Eventuell kollidierte der Fahrer des Mercedes bei seinem Ausweichmanöver mit dem ...

