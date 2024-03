Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Polizei sucht Fahrer von weißem Mercedes

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Am Samstagmorgen um 1 Uhr ereignete sich am Elefantenkreisel in der Rosenhofstraße ein Vorfall zwischen zwei Verkehrsteilnehmern. Eine 35-Jährige kam mit ihrem grauen VW auf die Gegenfahrbahn. Hierbei kam es fast zu einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden weißen Mercedes. Eventuell kollidierte der Fahrer des Mercedes bei seinem Ausweichmanöver mit dem Bordstein und beschädigte sich hierbei seinen Wagen. Um den Vorfall aufzuklären, sucht die Polizei jetzt nach der Fahrerin oder dem Fahrer des weißen Wagens. Diese/r möge sich bitte bei der Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-2150 melden. |ma

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell