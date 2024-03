Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fahrradfahrer verletzt - Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots)

Mit seinem Trekkingrad fuhr ein 66-Jähriger am Freitagabend die Richard-Wagner-Straße in Richtung Königstraße. Gegen 22:30 Uhr stürzte er aus bislang ungeklärten Gründen in Höhe der Hausnummer 64. Ein aufmerksamer Zeuge meldete den Unfall der Polizei. Als die Streife bei dem Verletzten eintraf, wurde dieser schon von Sanitätern versorgt. Vom Zeugen fehlte allerdings jede Spur. Der Fahrradfahrer blutete im Gesicht und konnte sich an den Unfallhergang nicht mehr erinnern. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab 0,0 Promille. Aktuell ist unklar, wie der Mann zu Fall kam. Der 66-Jährige verletzte sich nur leicht, wurde aber vorsorglich ins Westpfalzklinikum gebracht. Die Polizei bittet Augenzeugen sowie den Anrufer, sich bei den Beamten zu melden. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 unter der Telefonnummer 0631 369-2250 entgegen. |cla

