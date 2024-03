POL-PPWP: Mit Alkohol und Drogen am Steuer

Kaiserslautern (ots) - In einer Disco in der Martin-Luther-Straße kam es am Sonntag, 17. März, in den frühen Morgenstunden zu einem Diebstahl. Im Zeitraum von Mitternacht bis 5 Uhr legte eine 18-Jährige ihre Handtasche auf einen "Haufen" Kleider ihrer Freunde. Beim Verlassen der Diskothek bemerkte sie, dass ihre Tasche durchwühlt war und das Handy sowie der Geldbeutel fehlten. Es entstand ein Schaden in Höhe von ...

mehr