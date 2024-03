POL-PPWP: Minderjährige konsumieren Helium

Kaiserslautern (ots) - Ein 66-jähriger Mann aus Kaiserslautern befuhr am gestrigen Freitagabend gegen 22:35 Uhr mit seinem Fahrrad die Richard-Wagner-Straße in Richtung Königstraße, als er aus bislang nicht bekannten Gründen auf Höhe der Hausnummer 64 zu Fall kam. Der Mann trug keinen Helm und zog sich Wunden an Stirn und Nase zu. Weiterhin bestand der Verdacht auf eine Gehirnerschütterung. Im Rahmen der ...

