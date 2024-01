Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ermittlungen gegen unbekannten Fahrer eines Mercedes Transporters - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Greußen (ots)

Bereits am Donnerstag, 14. Dezember, ereignete sich im Kyffhäuserkreis ein Vorfall, zu dem die Polizei nun Zeugen sucht. Der bislang unbekannte Fahrer eines Mercedes Transporters befuhr zwischen 13.30 Uhr und 14.15 Uhr die Bundesstraße 4 aus Richtung Neuheide kommend bis Greußen. Währenddessen soll er gefährlich überholt und andere Autofahrer zum Bremsen gezwungen haben. In Greußen stieg der Unbekannte schließlich an einer Ampelkreuzung zur Bahnhofstraße aus seinem Fahrzeug. In weiterer Folge soll er den Fahrer eines Smart mit einem messerähnlichen Gegenstand zum Aussteigen gezwungen haben. Er nahm das Opfer in den Würgegriff. Passanten und andere Autofahrer schritten ein und sprachen den Täter an, worauf dieser von dem Geschädigten abließ und davonfuhr. Bei dem Mercedes Transporter, mit dem der Unbekannte unterwegs war, soll es sich um ein Firmenfahrzeug gehandelt haben.

Wer war zur Tatzeit auf der B4 unterwegs und kann Angaben zur Fahrweise des Mercedes-Fahrers machen? Wer musste durch dessen Fahrweise ebenfalls stark abbremsen oder ausweichen? Auch die Zeugen, die den Unbekannten an der Ampelkreuzung in Greußen ansprachen, werden gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen unter der Tel. 0361/574365100 zu melden.

Aktenzeichen: 0327388

