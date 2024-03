Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle

Aalen (ots)

Weinstadt: Auffahrunfall auf der Bundesstraße

Eine 41 Jahre alte BMW-Fahrerin befuhr am Dienstagmorgen gegen 6:30 Uhr die B29 in Richtung Stuttgart und bemerkte hierbei zu spät, dass der vor ihr fahrende 60-jährige Mercedes-Fahrer verkehrsbedingt bremsen musste und fuhr diesem auf. An den beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 7000 Euro, verletzt wurde niemand.

Kernen im Remstal: Radfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Eine 50-jährige Radfahrerin befuhr am Dienstag gegen 7.45 Uhr die Gartenstraße. Als sie in den Drosselweg einbog, übersah sie einen von rechts kommenden Pkw BWM und stieß mit diesem zusammen. Die Radfahrerin verletzte sich hierbei leicht. Am Pkw entstand ca. 5000 Euro Sachschaden.

