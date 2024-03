Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Polizeipräsidium Aalen: Schönes Wetter lockt Motorradfahrer auf die Straße - einige fahren viel zu schnell!

Mit dem März beginnt der Frühling, die Tage werden länger und die Temperaturen milder. Das schöne Wetter an den beiden vergangenen Wochenenden hat viele Motorradfahrer aufs Bike gelockt - viel früher als sonst.

Deshalb ist es jetzt schon Zeit an die Unfallursache Nummer Eins bei Motorradunfällen zu erinnern - die nicht angepasste Geschwindigkeit.

Die Statistik zeigt, dass im letzten Jahr die meisten tödlichen Motorradunfälle von den Fahrern selbst verursacht wurden und diese meist zu schnell unterwegs waren. Die Polizei bittet die Biker dessen bewusst zu sein, Ihr Fahrverhalten an die persönlichen Fähigkeiten anzupassen und sich beim Fahren selbst kritisch zu reflektieren. Das Polizeipräsidium Aalen wird auch in diesem Jahr, insbesondere auf den bei Bikern beliebten Strecken, Geschwindigkeits- und Zweiradkontrollen durchführen. Leider mussten wir bereits am ersten Märzwochenende feststellen, dass einige Motorradfahrer das Risiko der überhöhten Geschwindigkeit in Kauf nehmen.

So wurden bei einer Geschwindigkeitskontrolle an der B19 im Kochertal bei Untergröningen 16 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt, bei den die Motorradfahrer die zugelassene Geschwindigkeit von 100 km/h bedeutend - um mehr als 21 km/h - überschritten. Vier Motorradfahrer waren an jenem Sonntag sogar mit Geschwindigkeiten von 161 bis 173 km/h unterwegs!

