POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Junger Mann randalierte und wurde in Gewahrsam genommen - Unfälle

Aalen (ots)

Kirchberg an der Murr: Von Straße abgekommen

Auf der K 1834 zwischen Kirchberg an der Murr und Erdmannshausen ereignete sich am Dienstag gegen 00.25 Uhr ein Verkehrsunfall. Ein 47-jähriger Mercedes-Fahrer kam dort aus unbekannter Ursache von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Er blieb hierbei unverletzt. Am Unfallauto, das auch abgeschleppt wurde, entstand erheblicher Sachschaden.

Backnang: Aggressive Person

Familienmitglieder riefen am Montagabend gegen 23.30 Uhr wegen einer aggressiven Person die Polizei, die in der Wohnung randlierte. Der 26-Jährige befand sich in einer psychischen Ausnahmesituation und war mutmaßlich infolge einer Drogenbeeinflussung fremd- und eigengefährdend. Er wurde von der Polizei in Gewahrsam genommen und einer psychiatrischen Klinik zugeführt. Der 26-Jährige widersetzte sich dieser Maßnahme und beleidigte die eingesetzten Beamten. Es wurde diesbezüglich ein Ermittlungsfahren eingeleitet.

Waiblingen: Auffahrunfall

Im Berufsverkehr ereignete sich am Dienstagmorgen gegen 7.35 Uhr auf der B 14 ein Auffahrunfall. Der Fahrer eines Pkw Skoda Fabia befuhr die linke Fahrspur in Richtung Stuttgart, als er bei der Anschlussstelle Waiblingen Nord im stockenden Verkehr auf einen Pkw Ford auffuhr. Es entstand dabei geringer Sachschaden. Wegen des Unfalls kam es kurzzeitig zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

