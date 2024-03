Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbrecher flüchtet - Laptop und Bargeld aus PKW entwendet - Widerstand - Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Einbrecher flüchtet

Am Dienstagnacht gegen 3:45 Uhr wurde eine Anwohnerin in der Roßstraße durch laute Geräusche geweckt. Nachdem Sie bemerkte, dass eine Glastür zu einem Ladengeschäft eingeschlagen wurde, verständigte sie sofort die Polizei. Noch vor Eintreffen der ersten Polizeistreife flüchtete der Eindringling ohne Diebesgut zu Fuß in Richtung Radgasse bzw. Markplatz. Eine sofort eingeleitete polizeiliche Fahndung, bei der unter anderem auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz war, führte nicht zum Auffinden des Tatverdächtigen. Laut Beschreibung der Zeugin war die Person mit einer weißen Jacke mit schwarzen Streifen auf dem Rücken sowie einer Kapuze bekleidet. Hinweise auf verdächtige Personen nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361/5240 entgegen.

Aalen: Laptop und Bargeld aus PKW entwendet

Ein bislang unbekannter Dieb entwendete am Montag zwischen 20 Uhr und 21:15 Uhr aus einem Mercedes, welcher auf einem Parkplatz in der Schleifbrückenstraße abgestellt war, eine Laptoptasche mit Laptop und Ladegerät sowie 1000 Euro Bargeld. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Westhausen: Von der Fahrbahn abgekommen

Gegen 16:15 Uhr befuhr am Montag ein 49-jähriger Fiat-Fahrer die B29 in Richtung Bopfingen. Vermutlich aus Unachtsamkeit geriet er von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Verkehrsschild. Durch den Unfall entstand ein Schaden in Höhe von rund 3000 Euro.

Ellwangen: Zusammenstoß

Am Montag fuhr eine 47-Jährige mit ihrem Toyota aus einem Parkplatz eines Ärztehauses in den fließenden Verkehr der Bahnhofstraße ein. Hierbei übersah sie einen vorbeifahrenden BMW eines 19-Jährigen. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Schaden in Höhe von etwa 9000 Euro.

Lorch: Widerstand bei Verkehrskontrolle

Am Montag gegen 20:15 Uhr führten Beamte des Polizeireviers Schwäbisch Gmünd eine allgemeine Verkehrskontrolle durch. Nachdem sich bei einem 22-Jährigen der Verdacht auf Drogen- bzw. Alkoholbeeinflussung ergab, zeigte sich dieser sehr unkooperativ. Nachdem ihm eröffnet wurde, dass eine Blutentnahme durchgeführt werden müsste, leistete er erheblichen Widerstand und griff die Polizeibeamten an. Hierbei wurde drei Beamte leicht verletzt. Im weiteren Verlauf wurden die Beamten durch den 22-Jährigen und seine hinzukommende Mutter mehrfach beleidigt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell