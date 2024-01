POL-D: Königsallee - Blitzeinbruch in hochwertiges Modegeschäft - Täter fahren mit Pkw in Schaufensterauslage - Polizei fahndet nach Tatverdächtigen

Düsseldorf (ots) - Einbruch oder Schlafstätte? - 32-Jähriger löst Alarm im Schuhgeschäft aus - Festnahme - Ermittlungen dauern an Altstadt - Nach einer Alarmauslösung konnten Beamtinnen und Beamte der Polizeiinspektion Mitte am Neujahrsmorgen einen 32-jährigen Mann in einem Schuhgeschäft in der Altstadt ...

mehr