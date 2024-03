Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Langfinger greift in mehreren Geschäften zu

Kaiserslautern (ots)

Eine aufmerksame Mitarbeiterin beobachtete am Montagmittag, 18. März, am Fackelrondell einen Ladendieb. Der 44-Jährige steckte sich in einem Einkaufsmarkt einen Energy-Drink in die Jackentasche. Die Verkäuferin zitierte ihn ins Büro, als er den Verkaufsbereich verlassen wollte. Sie rief die Polizei. Nach dem Eintreffen der Beamten kam heraus, dass der mutmaßliche Dieb zuvor schon in einem Supermarkt drei Packungen Gebäck gestohlen hatte. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren wegen Diebstahls zu. |cla

