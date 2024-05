Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kranenburg - Verkehrsunfall

Zusammenstoß zwischen Pedelec und PKW

43-Jähriger schwer verletzt

Kranenburg (ots)

Am Sonntag (12. Mai 2024) gegen 10:45 Uhr fuhr ein 34-jähriger Mann aus Kranenburg mit seinem Toyota RAV 4 den Galagensteeg in Richtung Klever Straße entlang, als er an der Einmündung beabsichtigte nach rechts in die Klever Straße in Richtung Kleve abzubiegen. Beim Abbiegen kam es zum Zusammenstoß mit dem bevorrechtigten Pedelec-Fahrer. Der 43-jährige Zweiradfahrer fuhr auf dem linken Radweg der Klever Straße in Richtung Kranenburg. Durch den Zusammenstoß zog sich der 43-Jährige schwere Verletzungen zu und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Autofahrer blieb unverletzt. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell