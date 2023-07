Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Vorrang missachtet, 15.000 Euro Schaden

Einbeck (ots)

Einbeck (pap) Ein 63 Jahre alter Einbecker befuhr am Donnerstag, 13.07.2023, gegen 07.00 Uhr die Paul-Hindemith-Straße in Richtung Am Weidenfeld. Als er nach links in die Carl-Maria-von-Weber-Straße abbiegen wollte, übersah er den Pkw einer 39 Jahre alten Frau aus Einbeck, die die Paul-Hindemith-Straße aus Richtung Am Weidenfeld befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, wobei Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro entstand. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell