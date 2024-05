Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern-Walbeck - Weißes Fahrzeug beschädigt Zaun

Zeugen gesucht

Geldern (ots)

In Geldern-Walbeck wurde in der Zeit von Donnerstag (02. Mai 2024), 15:00 Uhr bis Donnerstag (09. Mai 2024), 15:00 Uhr ein Zaun an der Pinnertstraße/Ringstraße beschädigt. Am Zaun konnten weiße Lackreste gesichert werden. Nach ersten Ermittlungen des Verkehrskommissariates der Polizei in Geldern hat demnach ein weißes Fahrzeug im genannten Bereich gewendet und ist dabei gegen den Zaun gefahren. Möglicherweise wurde dabei auch eine Heckleuchte des Fahrzeuges beschädigt. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum beschädigten Fahrzeug machen können. Hinweise unter Telefon 02831 1250.(sp)

