POL-RE: Herten: Tochter und Vater nach Unfall auf der Vitusstraße verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Sonntagvormittag um 10:30 Uhr kam es auf der Vitusstraße zu einem Unfall mit Verletzten.

Eine 19-Jährige aus Herten war mit ihrem Auto auf der Vitusstraße unterwegs. An einer dortigen Ampel (Kreuzung Theodor-Heuss-Straße) bremste sie ab. Nach ersten Erkenntnissen wollte die Autofahrerin ihre Position nochmals korrigieren und setze ihr Fahrzeug dazu rückwärts. Aus nicht abschließend geklärter Ursache verlor sie zu diesem Zeitpunkt die Kontrolle, fuhr rückwärts einen Bogen und kollidierte mit einem Auto, dass am gegenüberliegenden Straßenrand geparkt war.

Zu diesem Zeitpunkt befand sich ein 37-Järhiger aus Herten an diesem Auto und gurtete seine Tochter im Kindersitz an. Durch den Zusammenstoß der beiden Autos wurde er verletzt. Seine 7-jährige Tochter fiel durch den Aufprall aus ihrem Kindersitz.

Zur Abklärung von Verletzungen wurde das Kind mit einem Rettungswagen in Begleitung der Mutter in eine Kinderklinik gebracht. Auch der 37-Jährige und die 19-Jährige fuhren leicht verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Insgesamt entstand ein geschätzter Sachschaden von 8000 Euro. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit.

