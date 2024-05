POL-RE: Gladbeck: Mann bei E-Scooter-Diebstahl erwischt

Recklinghausen (ots) - Bei einem Unfall auf der Rekener Straße ist am Sonntagabend ein 21-jähriger Autofahrer aus Gladbeck schwer verletzt worden. Auch Lebensgefahr kann nicht ausgeschlossen werden. Der junge Mann musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Nach bisherigen Erkenntnissen war der 21-Jährige in Richtung Lembeck unterwegs. Gegen 20.15 Uhr geriet er aus noch ungeklärter ...

