Bundespolizeiinspektion Berggießhübel

BPOLI BHL: Für die nächsten zwei Jahre hinter Gitter!

Breitenau (ots)

Ein 51- jähriger bulgarischer Staatsangehöriger wurde am 06. April 2024 durch Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Berggießhübel am Grenzübergang Breitenau/ BAB17 bei der Einreisekontrolle festgenommen. Hintergrund seiner Festnahme war ein bestehender Haftbefehl des Amtsgerichtes Tiergarten aus dem Jahr 2023. Das Amtsgericht hatte ihn wegen sexuellen Übergriff, sexueller Nötigung und Vergewaltigung zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 2 Jahren und 3 Monaten verurteilt, welche er jetzt in der Justizvollzugsanstalt absitzen darf.

