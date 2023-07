Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht durch Sattelschlepper in Trier-Ruwer

Trier (ots)

Am Montag, dem 03.07.2023, gegen 10:25 Uhr, bog ein Sattelschlepper von der Straße Auf Sprung in Trier-Ruwer nach rechts in die Straße am Kreuzchen ein. Beim Abbiegen touchierte der Auflieger eine Grundstücksmauer. Die Mauer wurde stark beschädigt. Der Sattelschlepper entfernte sich ohne weitere Veranlassung von der Unfallstelle. Laut Zeugenaussagen hat es sich bei dem Sattelschlepper um ein Gespann mit einem roten Auflieger gehandelt. Weitere Zeugen, die Angaben zum Verkehrsunfall oder insbesondere zum Sattelschlepper machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter 06502/91570 oder per E-Mail unter pischweich@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Schweich zu melden.

