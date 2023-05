FW-M: Heiße Sitzung (Pasing)

München (ots) - Samstag, 13. Mai 2023, 11.48 Uhr Ruffinistraße Am Samstagmittag haben in der Ruffinistraße mehrere Mülltonnen gebrannt. Verletzte Personen sind nicht zu beklagen, allerdings ist der Schaden beträchtlich. Anwohner sahen im Hinterhof eines Mehrfamilienhauses Rauch aus dem Mülltonnenhaus aufsteigen. Sofort setzten sie einen Notruf an die Integrierte Leitstelle ab. Ein Hilfeleistungslöschfahrzeug der ...

