FW-M: Baby verschläft die Rettung (Oberföhring)

München (ots) - Dienstag, 9. Mai 2023, 14.45 Uhr Poccistraße Am Dienstagnachmittag haben Mitarbeiter der Feuerbeschau der Berufsfeuerwehr München einen Brand in einer Wohnung festgestellt. Durch das beherzte Eingreifen der Kollegen konnte der Brand schnell gelöscht werden. Die Beamten der Feuerbeschau gingen ihrer täglichen Büroarbeit nach und befanden sich in einem Meeting. Über das gekippte Fenster des Büros ...

mehr