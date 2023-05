Feuerwehr München

FW-M: Kollegen helfen Kollegen bei Wohnungsbrand (Ludwigsvorstadt)

München (ots)

Dienstag, 9. Mai 2023, 14.45 Uhr

Poccistraße

Am Dienstagnachmittag haben Mitarbeiter der Feuerbeschau der Berufsfeuerwehr München einen Brand in einer Wohnung festgestellt. Durch das beherzte Eingreifen der Kollegen konnte der Brand schnell gelöscht werden.

Die Beamten der Feuerbeschau gingen ihrer täglichen Büroarbeit nach und befanden sich in einem Meeting. Über das gekippte Fenster des Büros nahmen sie typischen Brandgeruch wahr. Im gegenüberliegenden Mehrfamilienhaus sahen sie aufsteigenden Rauch aus dem Balkon einer Wohnung im dritten Obergeschoss. Sofort informierten sie die Integrierte Leitstelle und begaben sich mit mehreren Feuerlöschern in das Gebäude gegenüber. Nach mehrmaligem Klopfen und Klingeln an der Wohnungstür verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zur Brandwohnung. Mit Hemd und Krawatte waren sie natürlich nicht geeignet ausgerüstet, um in die mit schwarzem Rauch gefüllte Wohnung zu gehen. Also hieß es: "Rückzug". Weitere Kollegen bereiteten die Feuerwehrzufahrt für die anrückenden Einsatzkräfte vor und warteten das Eintreffen des Löschzugs ab.

Ein Trupp, ausgerüstet mit Pressluftatmer und C- Strahlrohr ging zügig in das Gebäude. Nachdem der Rauchschutzvorhang am Türrahmen der Brandwohnung gesetzt war, begab sich der Trupp in die Wohnung und konnte das Feuer im Wohnzimmer schnell ablöschen. Mit einem Hochleistungslüfter wurde der Rauch aus dem Gebäude geblasen.

Mithilfe der Drehleiter wurden die angrenzenden Wohnungen auf Rauch und mögliche Brandschäden kontrolliert. Im Nachgang musste die gewaltsam geöffnete Tür noch behelfsmäßig instand gesetzt werden.

Verletzte waren bei diesem Einsatz nicht zu beklagen. Der Sachschaden kann vonseiten der Feuerwehr nicht beziffert werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr

Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor.

(sei2)

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell