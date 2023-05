Feuerwehr München

FW-M: Wechsellader umgekippt (Moosach)

München (ots)

Montag, 8. Mai 2023, 6.34 Uhr

Dachauer Straße und Max-Born-Straße

In den frühen Morgenstunden ist ein Wechselladerfahrzeug im Kreuzungsbereich umgekippt.

Der etwa 40-jährige Fahrer eines Lkw war mit seinem Fahrzeug auf der Dachauer Straße stadtauswärts unterwegs und bog an der Kreuzung Max-Born-Straße ab. Dabei fiel der Lkw auf den Seitenstreifen um und begrub eine Ampel unter sich. Die zum Unfallort alarmierten Einsatzkräfte mussten sich durch den bereits stehenden Verkehr den Weg bahnen.

Ein Kollege der Berufsfeuerwehr, der zum Dienst unterwegs war, kam kurz nach dem Unfall an der Kreuzung vorbei und leistete mit weiteren Personen sofort Erste Hilfe. Nach dem ersten Bodycheck brachte er den Fahrer aus dem Lkw ins Freie und übergab ihn an die bereits eingetroffene Rettungswagenbesatzung, die ihn später auch in ein Krankenhaus transportierte.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr sicherten zuerst den Unfallort. Aufgrund der instabilen Lage und der Information, dass in der Kürze der Zeit keine Fachfirma vor Ort sein könnte, alarmierte die Einsatzleitung einen Feuerwehrkran und weitere Spezialfahrzeuge zur Bergung nach.

Zuerst konnte der noch stehende Anhänger entfernt und weggefahren werden. Durch den Sturz hatte sich außerdem die Schuttmulde vom Fahrzeug gelöst. Daher mussten der Lkw und die Mulde separat geborgen werden. Dazu richtete ein Feuerwehrkran den Lkw zunächst auf. Nachdem dieser abtransportiert worden war, konnte auch die Mulde aufgerichtet werden.

Nach Abschluss der Bergungsmaßnahmen konnte die Max-Born-Straße wieder teilweise freigegeben werden. Da die Ladung noch im Seitenstreifen liegt, kann deren Abtransport noch zu weiteren Behinderungen führen.

Zum Unfallhergang hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Zum Sachschaden liegen der Feuerwehr keine Erkenntnisse vor.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr

