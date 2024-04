Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Rethem: Diebstahl aus Schuppenkomplex; Neuenkirchen: Mit Farbe beschmiert; Walsrode: 16-jähriger mit Leichtkraftrad verunfallt; Soltau/A 7: Großkontrolle

Heidekreis (ots)

11.04.2024 / Diebstahl aus Schuppenkomplex

Rethem: Unbekannte drangen zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen in einen Schuppenkomplex in der Rodewalder Straße in Rethem ein. Hier wurde unter anderem ein Tresor aufgebrochen. Die Täter erlangten diverse Werkzeuge und Zündkerzen. Es entstand ein Sachschaden von über 15.000 Euro. Hinweise zur Tat und/oder verdächtigen Personen/Fahrzeugen in Tatortnähe nimmt die Polizei in Rethem unter 05165-291340 entgegen.

11.04.2024 / Mit Farbe beschmiert

Neuenkirchen: In der Zeit von Mittwochnachmittag, 16:30 Uhr, bis Donnerstagmorgen, 07:25 Uhr, beschmierten Unbekannte unter anderem das Gebäude der Grund- und Oberschule Neuenkirchen sowie der dortigen Sporthalle. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Soltau unter 05191-93800 entgegen.

11.04.2024 / 16-jähriger mit Leichtkraftrad verunfallt

Walsrode: Am Donnerstagabend befuhr ein 16-jähriger Walsroder mit seinem Leichtkraftrad die Kreisstraße 124. In einem Kurvenbereich zwischen den Ortschaften Sieverdingen und Idsingen geriet der Jugendliche dann bei regenfeuchter Fahrbahn ins Schleudern, sodass er schließlich verunfallte. Hierbei wurde der 16-jährige leicht verletzt und im Anschluss in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert.

11.04.2024 / Großkontrolle

Soltau/A 7: Am Donnerstagabend fand im Bereich der Autobahn 7 eine größere Kontrolle statt, bei der neben Polizeikräften verschiedener Inspektionen auch das Hauptzollamt Hannover beteiligt war. In der rund vierstündigen Kontrollaktion wurden über 80 Personen und ihre Fahrzeuge überprüft. Hierbei konnten etliche Verstöße festgestellt werden.

Hervorzuheben ist unter anderem ein Autofahrer, der an der Kontrollstelle (Parkplatz "Vorm Wietzenbruch") 2,86 Promille pustete. Zudem stellte sich heraus, dass der 47-jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Weiterhin kontrollierten die Einsatzkräfte ein Fahrzeug, das augenscheinlich nicht ganz das zulässige Gesamtgewicht von 3,5 Tonnen einhielt. Es wurde schlussendlich eine Überladung von mehr als 2,5 Tonnen festgestellt.

Einem 29-jährigen Mann wurde ebenfalls die Weiterfahrt untersagt, nachdem sich bestätigte, dass er unter dem Einfluss von Marihuana und ohne gültige Fahrerlaubnis hinter dem Steuer saß. Zudem musste der Mann, der im Landkreis Vorpommern-Greifswald wohnt, eine Blutprobe abgeben.

