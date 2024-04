Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Benzen: Autos entwendet; Munster: Unfall mit Kind; Bad Fallingbostel: Radfahrer übersehen; Walsrode: Polizei findet Diebesgut

Heidekreis (ots)

10.04.2024 / Autos entwendet

Benzen: Unbekannte entwendeten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zwei Autos, die jeweils auf einer Grundstückseinfahrt im Walsroder Stadtteil Benzen standen. Ein entwendeter BMW wurde mittels GPS geortet und im Rahmen sofortiger Fahndungsmaßnahmen im Raum Cottbus festgestellt. Bei dem anschließenden Fluchtversuch verunfallte der BMW. Der Fahrer konnte durch Polizeikräfte festgenommen werden. Vom zweiten Auto, ein schwarzer Audi SQ5 (Bj. 2018), fehlt weiterhin jede Spur. Hinweise zu den Taten nimmt die Polizei in Walsrode unter 05161-48640 entgegen.

10.04.2024 / Unfall mit Kind

Munster: Ein 11-jähriges Kind befuhr am Mittwochnachmittag den Fahrrad-/Gehweg der Breloher Straße, als es auf Höhe eines Supermarktes plötzlich nach links auf eine Verkehrsinsel abbog. Ein in gleicher Richtung fahrender Linienbus konnte einen leichten Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Das Mädchen wurde dabei leicht verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert.

09.04.2024 / Radfahrer übersehen

Bad Fallingbostel: Am Mittwochnachmittag fuhr eine 34-jährige Frau mit ihrem Auto aus einer Grundstückseinfahrt in der Walsroder Straße. Dabei übersah die Autofahrerin einen auf dem Gehweg fahrenden Radfahrer. Bei dem anschließenden Zusammenstoß wurde der 43-jährige Radfahrer leicht verletzt. Auch ihm wird eine Ordnungswidrigkeit vorgeworfen, da er den Gehweg mit seinem Rad unberechtigt benutzt hat.

09.04.2024 / Polizei findet Diebesgut

Walsrode: Am Dienstagmittag kontrollierten Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis einen Transporter in der Quintusstraße in Walsrode. Hierbei stellte sich heraus, dass dieses Fahrzeug bei dem Diebstahl eines Schlagzeugs am vergangenen Sonntag aufgefallen ist. Kurze Zeit später konnte das Diebesgut dann auch an der Wohnanschrift des Fahrers fest- und sichergestellt werden. Dem 40-jährigen Mann erwartet nun ein Strafverfahren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell