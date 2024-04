Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Sexuelle Belästigung - Zeugen gesucht!

Heidekreis (ots)

09.04.2024 / Sexuelle Belästigung - Zeugen gesucht!

Soltau: Bereits am Dienstag, den 19.03.2024, kam es gegen 15:45 Uhr an der Bahnunterführung in der Charlottenstraße zu einer sexuellen Belästigung. Ein bislang unbekannter Mann näherte sich hier einem 17-jährigen Mädchen von hinten. Nach einer kurzen Ansprache fasste der Täter dem Mädchen unter anderem an die Brust und an das Gesäß. Nachdem die 17-jährige den Mann von sich wegstieß, verließ dieser den Tatort. Kurze Zeit später trafen das Opfer und die Mutter im nahegelegenen ALDI-Markt erneut auf den Täter. Als die Mutter den Täter zur Rede stellen wollte, flüchtete er. Aufgrund einer Sprachbarriere wurde die Polizei erst im Nachgang über den Vorfall informiert. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich - ca. 1,60m - 1,70m - zwischen 25 und 30 Jahre - kurze, dunkle Haare - Vollbart - Deutsch mit ausländischem Akzent - Bekleidung: dunkle und dreckige Kleidung, dunkles Cappy - führte Umhänge-/Bauchtaschen und einen Rucksack mit sich - ungepflegtes Erscheinungsbild sowie schlechter Geruch - mit Zahnstocher im Mund

Die Polizei sucht nun Zeugen zum Vorfall, insbesondere eine Radfahrerin, die während der Tathandlungen vorbeifuhr und möglicherweise etwas beobachtet haben könnte. Hinweise nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter 05191-93800 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell