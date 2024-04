Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schneverdingen: Kühlschränke entwendet; Schneverdingen: Einbruch in Einfamilienhaus; Lindwedel: Autoscheibe eingeschlagen; Essel/A 7: 49 km/h zu schnell; Walsrode: Pedelec prallt gegen Autotür

Heidekreis (ots)

08.04.2024 / Kühlschränke aus Neubau entwendet

Schneverdingen: Unbekannte entwendeten zwischen dem 04.04.2024 und 08.04.2024 insgesamt vier originalverpackte Kühlschränke aus noch nicht bewohnten Wohnungen, die sich in einem Neubau in der Heinrich-Wahls-Straße befinden. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Schneverdingen unter 05193-982500 entgegen.

08.04.2024 / Einbruch in Einfamilienhaus

Schneverdingen: In der Zeit vom 04.04.2024 bis 08.04.2024 gelangten Unbekannte über ein Dachfenster in ein Einfamilienhaus am Rodelberg im Ortsteil Insel. Im Inneren durchsuchten die Täter sämtliche Räumlichkeiten. Hinweise zur Tat nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter 05191-93800 entgegen.

08.04.2024 / Autoscheibe eingeschlagen

Lindwedel: Unbekannte schlugen am Montag, zwischen 14:15 Uhr und 14:45 Uhr, das Beifahrerfenster eines Autos ein, das auf einem Feldweg an der L 190, zwischen Weghauskreuzung und der Abzweigung Lindwedel, stand. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Schwarmstedt unter 05071-800350 entgegen.

08.04.2024 / 49 km/h zu schnell

Essel/A 7: Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis kontrollierten am Montagvormittag auf der Autobahn 7 die Geschwindigkeit eines vorausfahrenden Transporters. Dem 31-jährigen Fahrer konnte schlussendlich eine Überschreitung von 49 km/h - nach Toleranzabzug - vorgeworfen werden. Dem Mann droht neben einem dreistelligen Bußgeld auch ein Fahrverbot von einem Monat.

08.04.2024 / Pedelec prallt gegen Autotür

Walsrode: Am frühen Montagabend kam es auf einem Supermarkt-Parkplatz in der Quintusstraße zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Ein 32-jähriger Mann öffnete dort seine Fahrertür, ohne auf den Verkehr zu achten. Eine 52-jährige Pedelec-Fahrerin prallte daraufhin gegen die geöffnete Tür und fiel zu Boden. Die Dame wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell