Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schneverdingen: Anonymen Zeugen zur Unfallflucht gesucht

Heidekreis (ots)

08.04.2024 / Anonymen Zeugen zur Unfallflucht gesucht

Schneverdingen: Bereits am 26.03.2024 kam es in der Bahnhofstraße in Schneverdingen zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang Unbekannter fuhr hier, vermutlich beim Ausparken, mit seinem Auto rückwärts gegen ein geparktes Fahrzeug. Ein anonymer Zeuge hinterließ daraufhin am beschädigten Auto einen Zettel und notierte das vermeintliche Kennzeichen des flüchtigen Verursachers. Dieses Kennzeichen ist jedoch nicht vergeben, sodass der Unfallflüchtige noch nicht ermittelt werden konnte. Die Polizei in Schneverdingen (Tel. 05193-982500) sucht daher den anonymen Zeugen sowie weitere Personen, die Hinweise zur Aufklärung dieser Straftat geben können.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell