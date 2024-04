POL-HK: Walsrode: Werkzeug entwendet; Wietzendorf: Ohne Führerschein und Versicherungsschutz; Bispingen: Motorradfahrer übersehen; Soltau: Mit 3,06 Promille gegen Auto gelaufen

Polizeiinspektion Heidekreis

Heidekreis (ots)

07.04.2024 / Werkzeug entwendet

Walsrode: In der Nacht von Samstag auf Sonntag schlugen Unbekannte die Scheibe eines Transporters ein, der auf einer Hofeinfahrt in der Celler Straße in Düshorn stand. Aus dem Inneren entwendeten die Täter Werkzeug in Wert von mehr als 10.000 Euro. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Walsrode unter 05161-48640 entgegen.

07.04.2024 / Ohne Führerschein und Versicherungsschutz

Wietzendorf: Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis kontrollierten am Sonntagmittag eine 41-jährige Autofahrerin auf dem Autohof Soltau Süd. Dabei stellte sich nicht nur heraus, dass für das Auto kein gültiger Versicherungsschutz besteht, sondern, dass die Frau auch nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Gegen die Hannoveranerin wurden daher gleich zwei Strafverfahren eingeleitet.

07.04.2024 / Motorradfahrer übersehen

Bispingen: Ein 56-jähriger Autofahrer wollte am Sonntagmittag von Anschlussstelle Bispingen auf die Landesstraße 211 einbiegen und übersah dabei einen vorfahrtberechtigten Motorradfahrer. Durch den Zusammenstoß wurde der 39-jährige Motorradfahrer verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Es entstand ein Sachschaden von fast 30.000 Euro.

07.04.2024 / Mit 3,06 Promille gegen Auto gelaufen

Soltau: Ein 49-jähriger Mann aus Soltau verließ am Sonntagmittag eine Gaststätte in der Walsroder Straße. Beim Überqueren der Straße (L 163) lief er gegen ein vorbeifahrendes Auto. Durch den Zusammenstoß wurde der Mann leicht verletzt und das Auto beschädigt. Ein Atemalkoholtest beim Leichtverletzten ergab einen Wert von 3,06 Promille, sodass ihm abschließend noch eine Blutprobe entnommen werden musste.

