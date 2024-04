Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Munster: Heckscheibe eingeschlagen; Walsrode: In Schuppen eingedrungen; Munster: Auto überschlägt sich; Soltau: Fahrradeigentümer gesucht

Bild-Infos

Download

Heidekreis (ots)

03.04.2024 / Heckscheibe eingeschlagen

Munster: Am Mittwochnachmittag, zwischen 14:45 Uhr und 15:45 Uhr, schlugen Unbekannte die Heckscheibe eines Autos ein, das auf dem Parkplatz am Flüggenhofsee stand. Aus dem Kofferraum entwendeten die Täter anschließend eine Handtasche. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Munster unter 05192-9600 entgegen.

03.04.2024 / In Schuppen eingedrungen

Walsrode: Unbekannte drangen zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen in einen verschlossenen Schuppen in der Celler Straße in Düshorn ein. Aus dem Inneren wurden zwei Motorsägen und ein Freischneider entwendet. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Walsrode unter 05161-48640 entgegen.

03.04.2024 / Auto überschlägt sich

Munster: Am Mittwochmittag befuhr ein 43-jähriger Autofahrer den Ilsterweg in Richtung Kreisstraße 49, als er aus bislang ungeklärter Ursache alleinbeteiligt von der Fahrbahn abkam. Hierbei überschlug sich das Auto zwei Mal im Seitengraben. Die 39-jährige Beifahrerin und der Fahrer wurden leicht verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert.

04.04.2024 / Fahrradeigentümer gesucht

Soltau: Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis stellten bereits am 18.03.2024 ein unverschlossenes Fahrrad sicher, das an einem Baum an der Kreisstraße 14 stand. Derzeit kann nicht ausgeschlossen werden, dass das Rad aus einem Diebstahl stammt. Die Polizei sucht daher den Eigentümer zu diesem Fahrrad (Foto), ein blau-weißes Mountainbike MIFA SL Advanced Super Light (26 Zoll). Hinweise nimmt die Polizei in Soltau unter 05191-93800 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell