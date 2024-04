Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: Einbruch am Nachmittag; Schneverdingen: Geldbörse aus Auto entwendet; Soltau: Unfall mit Rettungswagen

Heidekreis (ots)

02.04.2024 / Einbruch am Nachmittag

Walsrode: Am Dienstagnachmittag, zwischen 15:00 Uhr und 17:15 Uhr, gelangten Unbekannte in ein Wohnhaus in der Bomlitzer Straße. Zum Einstieg drückten die Täter ein auf Kipp stehendes Fenster ein. Die Einbrecher erbeuteten unter anderem Uhren und Schmuck. Hinweise zur Tat und/oder verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt die Polizei in Walsrode unter 05161-48640 entgegen.

02.04.2024 / Geldbörse aus Auto entwendet

Schneverdingen: Unbekannte schlugen zwischen Montagmittag, 14:00 Uhr und Dienstagmorgen, 06:00 Uhr, die Seitenscheibe eines Autos ein, das am Straßenrand in der Bergstraße parkte. Aus dem Fahrzeug wurde anschließend eine Geldbörse entwendet. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Schneverdingen unter 05193-982500 entgegen.

02.04.2024 / Unfall mit Rettungswagen

Soltau: Am Dienstagnachmittag kam es im Rahmen einer Einsatzfahrt zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Rettungswagen und einem weiteren Auto. Der Unfall ereignete sich auf der Bundesstraße 71, zwischen den dortigen Autobahnauffahrten. Bei dem Zusammenstoß, der aus einem Wendemanöver des Rettungswagens resultierte, wurden insgesamt drei Personen leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro.

