POL-HK: Pressemeldung der PI Heidekreis vom Wochenende der 14. KW 2024

Polizeiinspektion Heidekreis

Pressemeldung der PI Heidekreis vom Wochenende der 14. KW 2024

Polizeiinspektion Heidekreis (ots)

Pressemeldung der PI Heidekreis vom Wochenende der 14. KW 2024

Bad Fallingbostel

Trunkenheit im Straßenverkehr

Am Samstagabend fällt einem aufmerksamen Mitarbeiter einer Tankstelle in der Robert-Koch-Straße in Bad Fallingbostel die Alkoholisierung eines Verkehrsteilnehmers auf. Der 38-jährige Mann aus der Ukraine setzt seine Fahrt noch vor dem Eintreffen der Polizei fort. Wenig später kann er jedoch durch einen Funkstreifenwagen auf einem nahegelegenen Feld angetroffen werden. Hier hatte er sich mit seinem LKW festgefahren. Aufgrund der Alkoholisierung des Mannes wird eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Riepe

Versuchter Diebstahl

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kommt es auf einem Lagerplatz für Baumaschinen an der K142, Ortdurchfahrt Riepe, zu einem versuchten Diebstahl. Im Zuge dessen entsteht hoher Sachschaden durch das Demolieren eines Radladers. Zeugenhinweise zu auffälligen Feststellungen, insbesondere in der Zeit von 00:00 - 02:00 Uhr, erbittet die Polizei in Bad Fallingbostel unter 05162/972115.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell