POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Unfallflucht

Hamm (Sieg) (ots) - In der Zeit von Freitag, 23.02.2024, 18.00 Uhr, bis Samstag, 24.02.2024, 10.00 Uhr, kam es in Hamm (Sieg), Lindenallee, zu einer Sachbeschädigung. Nach bisherigen Erkenntnissen traten bislang unbekannte Täter einen Holzzaun ein. Der hierdurch entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 250 Euro. Die Polizei Altenkirchen bittet um sachdienliche Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Altenkirchen Telefon: 02681 946-0 ...

