Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Rengsdorf (ots)

Am Montagnachmittag ereignete sich auf der Bundesstraße 256 ein Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Der 45-jährige Beschuldigte befuhr mit seinem PKW die Bundesstraße aus Richtung Rengsdorf kommend in Richtung Neuwied. Im Verlauf einer Rechtskurve geriet der Beschuldigte aufgrund einer alkoholbedingten Fahruntüchtigkeit in den Gegenverkehr. Hier kollidierte er seitlich mit dem Fahrzeug einer entgegenkommenden PKW Fahrerin. Nach der Kollision wurde der Unfallverursacher nach rechts abgewiesen und prallte mit seinem PKW gegen die neben der Fahrbahn befindlichen Schutzplanke. Durch herumwirbelnde Trümmerteile sind 2 weitere PKW beschädigt worden. Die entgegenkommende PKW Fahrerin erlitt durch den Verkehrsunfall leichte Verletzungen, die ambulant in einem Krankenhaus behandelt wurden. Ein Atemalkoholtest des Beschuldigten ergab einen hohen Wert. Ihm wurden in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen und seine Fahrerlaubnis vorläufig entzogen.

