POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht nach Überholvorgang

Betzdorf (ots) - Unbekannte zerstörten im Zeitraum 24.02.2024, 08:00 Uhr und 26.02.2024, 08:00 Uhr -vermutlich durch Einwerfen- die Schaufensterscheibe eine ehemaligen Frisörsalons in der Bahnhofstraße in Betzdorf. Wer kann Angaben zur Tat oder den Tätern machen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Betzdorf unter 02741 - 926 0. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Betzdorf PHK Patrick Boller Telefon: 02741 - ...

mehr