POL-HK: Schneverdingen: Kupferkabel entwendet; Walsrode/A 27: Unfall mit mehreren Verletzten

Heidekreis (ots) - 02.04.2024 / Einbruch am Nachmittag Walsrode: Am Dienstagnachmittag, zwischen 15:00 Uhr und 17:15 Uhr, gelangten Unbekannte in ein Wohnhaus in der Bomlitzer Straße. Zum Einstieg drückten die Täter ein auf Kipp stehendes Fenster ein. Die Einbrecher erbeuteten unter anderem Uhren und Schmuck. ...

