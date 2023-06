Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: E-Scooter entwendet

Neustadt/Weinstraße (ots)

Neustadt/Wstr.: In der vergangenen Nacht vom 10.06.2023 auf den 11.06.2023 kam es auf dem Hetzelplatz in Neustadt/Wstr. zu einem Diebstahl von einem sog. E-Scooter. Hierbei konnten noch unbekannte Täter den E-Scooter des 27 - jährigen Geschädigten entwenden, obwohl dieser durch ein Schloss gesichert war. Dieses konnte noch am Tatort aufgefunden werden. Es wird um Hinweise aus der Bevölkerung gebeten. Hinweise werden bei der hiesigen Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße entgegengenommen.

