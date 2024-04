Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: Geld aus Haus entwendet; Munster: Sachbeschädigung an Eingangstür; Munster: Schlangenlinien gefahren; Walsrode: Mit Baum kollidiert; Soltau: Auto kollidiert mit Anhängerladung

Heidekreis (ots)

08.04.2024 / Geld aus Haus entwendet

Walsrode: Unbekannte gelangten am Montagabend, zwischen 19:30 Uhr und 20:00 Uhr, über einen unverschlossenen Hauseingang in ein Einfamilienhaus in Düshorn (Hesternworth) und entwendeten Bargeld. Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen nimmt die Polizei in Walsrode unter 05161-48640 entgegen.

10.04.2024 / Sachbeschädigung an Eingangstür

Munster: Ein 29-jähriger Mann beschädigte gegen Mitternacht die Türverglasung einer Gaststätte in der Wilhelm-Bockelmann-Straße, indem er mit seiner Faust dagegen schlug. Dabei zog sich der alkoholisierte Mann, der bei der anschließenden Sachverhaltsaufnahme 1,62 Promille pustete, eine Handverletzung zu. Ein entsprechendes Strafverfahren wegen Sachbeschädigung wurde durch die Polizei eingeleitet.

09.04.2024 / Schlangenlinien gefahren

Munster: Am Dienstagnachmittag fiel ein Sattelzug auf, der auf der Bundesstraße 209 Schlangenlinien fuhr und mehrfach Randsteine touchierte. Zudem geriet der Sattelzug auch in den Gegenverkehr. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der 34-jährige Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,08 Promille. Der Mann musste im Anschluss nicht nur eine Blutprobe abgeben - auch Fahrzeugschlüssel und Führerschein verblieben bei der Polizei.

09.04.2024 / Mit Baum kollidiert

Walsrode: Ein 25-jähriger Autofahrer kam am frühen Dienstagmorgen auf der Kreisstraße 124, kurz vor Nordkampen, von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Dabei wurde der Mann, der nach eigenen Angaben einem Tier ausgewichen ist, leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 3500 Euro.

09.04.2024 / Auto kollidiert mit Anhängerladung

Soltau: Am späten Dienstagabend kam es auf der Kreisstraße 48, in Höhe Tetendorf, zu einem Verkehrsunfall. Die Ladung eines Traktors, ein auf dem Anhänger angebrachtes Fließband, ragte in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden Auto. Bei dem Zusammenstoß wurde der 31-jährige Autofahrer leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von circa 7500 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell