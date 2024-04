POL-HK: Schneverdingen: Kühlschränke doch nicht entwendet

Heidekreis (ots) - 09.04.2024 / Sexuelle Belästigung - Zeugen gesucht! Soltau: Bereits am Dienstag, den 19.03.2024, kam es gegen 15:45 Uhr an der Bahnunterführung in der Charlottenstraße zu einer sexuellen Belästigung. Ein bislang unbekannter Mann näherte sich hier einem 17-jährigen Mädchen von hinten. Nach einer kurzen Ansprache fasste der Täter dem Mädchen unter anderem an die Brust und an das Gesäß. Nachdem ...

mehr