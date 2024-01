Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Brand in Koblenz-Lützel - Abschlussmeldung

Koblenz (ots)

Wie bereits berichtet kam es am heutigen Morgen in der Paulstraße in Koblenz, Stadtteil Lützel, zum Brand in einem Mehrparteienhaus. Die Bewohner konnten rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden, verletzt wurde niemand. Die Straßen rund um den Brandort wurden vorsorglich gesperrt. Die Löscharbeiten sind noch nicht endgültig abgeschlossen, vereinzelt bekämpfen die Einsatzkräfte der Feuerwehr noch einzelne Glutnester. Das Gebäude ist durch den Brand unbewohnbar. Das Feuer griff zwischenzeitlich auf ein Nachbargebäude über, hierbei wurde der Dachstuhl beschädigt. Zur Höhe des Sachschadens sowie zur Ursache des Brandes können derzeit noch keine Angaben gemacht werden, das Gebäude ist derzeit noch nicht betretbar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

