POL-PPKO: Presseerstmeldung - Wohnhausbrand

Koblenz (ots) - Am 08.01.2024 kam es in der Zeit zwischen 00:45 und 00:47 zu einer versuchten Geldautomatensprengung in der Frankfurter Straße in 57635 Weyerbusch, hier in der dortigen Filiale der Sparkasse Westerwald-Sieg. Hierbei versuchten zwei männliche, mit Mützen/Sturmhauben maskierte Täter den Geldautomat im Vorraum der Sparkasse aufzuhebeln, vermutlich um ...

