Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Geschäftsräume

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Siemensstraße;

Tatzeit: 01.03.2024, 00.45 Uhr;

Ohne Beute haben Einbrecher in Bocholt in der Nacht zum Freitag den Tatort nach ersten Erkenntnissen wieder verlassen. Die Unbekannten waren zuvor gewaltsam in ein Gartencenter an der Siemensstraße eingedrungen: Um in die Räume zu gelangen, hatten die Täter sich an den Eingangstüren zu schaffen gemacht. Anschließend durchsuchten sie das Innere. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

